Украинский лидер подчеркнул, что "причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее". Кроме того, президент подчеркнул: "местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ".

Заметьте Взрыв в многоэтажке под Киевом: спасатели нашли тело жертвы

Искренние соболезнования в связи с гибелью мужчины в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области,
 –  заявил Зеленский.

Взрыв в Белогородке: главное

  • Взрыв в Белогородке Киевской области прогремел в 5-этажном жилом доме. На месте происшествия вспыхнул пожар.
  • Огонь быстро охватил почти все этажи здания.
  • Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
  • В то же время по меньшей мере 8 жителей пострадали.
  • К тушению пожара привлекли более 50 спасателей.