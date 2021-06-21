Украинский лидер подчеркнул, что "причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее". Кроме того, президент подчеркнул: "местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ".

Заметьте Взрыв в многоэтажке под Киевом: спасатели нашли тело жертвы

Искренние соболезнования в связи с гибелью мужчины в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области,

– заявил Зеленский.

Обратите внимание! По данным украинских СМИ, число погибших в результате трагеди и возросло до 2 человек. По предварительным данным, обе жертвы – мужчины.

Взрыв в Белогородке: главное