Украинский лидер подчеркнул, что "причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее". Кроме того, президент подчеркнул: "местная власть и ОГА должны оказать всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ".
Заметьте Взрыв в многоэтажке под Киевом: спасатели нашли тело жертвы
Искренние соболезнования в связи с гибелью мужчины в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области,
– заявил Зеленский.
Взрыв в Белогородке: главное
- Взрыв в Белогородке Киевской области прогремел в 5-этажном жилом доме. На месте происшествия вспыхнул пожар.
- Огонь быстро охватил почти все этажи здания.
- Спасатели вывели на свежий воздух 40 человек.
- В то же время по меньшей мере 8 жителей пострадали.
- К тушению пожара привлекли более 50 спасателей.