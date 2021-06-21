Український лідер наголосив, що "причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше". Окрім того, президент наголосив: "місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань".

Зауважте Вибух у багатоповерхівці під Києвом: рятувальники знайшли тіло жертви

Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці у Білогородці на Київщині,

– заявив Зеленський.

Зверніть увагу! За даними українських ЗМІ, кількість загиблих внаслідок трагедії зросла до 2 людей. За попередніми даними, обидві жертви – чоловіки.

Вибух у Білогородці: головне