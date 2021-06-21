Український лідер наголосив, що "причини трагедії мають бути встановлені якнайшвидше". Окрім того, президент наголосив: "місцева влада й ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх помешкань".
Зауважте Вибух у багатоповерхівці під Києвом: рятувальники знайшли тіло жертви
Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини внаслідок вибуху в 5-поверхівці у Білогородці на Київщині,
– заявив Зеленський.
Вибух у Білогородці: головне
- Вибух у Білогородці на Київщині прогримів у 5-поверховому житловому будинку. На місці події спалахнула пожежа.
- Вогонь швидко охопив майже всі поверхи будівлі.
- Рятувальники вивели на свіже повітря 40 людей.
- Водночас щонайменше 8 жителів постраждали.
- До гасіння пожежі залучили понад 50 рятувальників.