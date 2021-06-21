Раніше у ДСНС повідомляли про одну жертву. Та нову інформацію оприлюднило українське видання, посилаючись на кореспондента на місці події.

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Через вибух в Білогородці вже двоє загиблих

Вже двоє загиблих, це теж чоловік,

– мовиться у повідомленні.

До речі, перед тим рятувальники повідомляли, що внаслідок пожежі загинула одна людина. За інформацією Київської ОДА, це також чоловік.

Деталі про людей, які перебували в будинку

Внаслідок пожежі постраждали 9 людей:

2 особи госпіталізували, з них 1 дитина 2008 року народження;

6 людей оглянули лікарі, вони відмовились від госпіталізації.

У Київській ОДА розповіли, що у лікарню в стані середньої важкості доставили 13-річну дитину та 2 дорослих чоловіків. Крім того, ще 6 людей після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Сільський голова Білогородки Антон Овсієнко розповів, що створено оперативний штаб, до якого входять депутати та працівники Білогородської сільської ради. Влада каже, що розв'язує питання тимчасового розміщення мешканців будинку.

Коротко про трагедію