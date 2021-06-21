Ранее в ГСЧС сообщали об одной жертве. Однако новую информацию обнародовало украинское издание, ссылаясь на корреспондента на месте события.
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В результате взрыва в Белогородке уже двое погибших
Уже двое погибших, это тоже мужчина,
– говорится в сообщении.
Кстати, перед тем спасатели сообщали, что в результате пожара погиб один человек. По информации Киевской ОГА, это также мужчина.
Детали о людях, которые находились в доме
В результате пожара пострадали 9 человек:
- 2 человека госпитализировали, из них 1 ребенок 2008 года рождения;
- 6 человек осмотрели врачи, они отказались от госпитализации.
В Киевской ОГА рассказали, что в больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и 2 взрослых мужчин. Кроме того, еще 6 человек после осмотра врачами от госпитализации отказались.
Сельский голова Белогородки Антон Овсиенко рассказал, что создан оперативный штаб, в который входят депутаты и работники Белогородского сельского совета. Власти говорят, что решают вопрос временного размещения жильцов дома.
Коротко о трагедии
- 21 июня в 13:20 в многоэтажном жилом доме в Белогородке в квартире на третьем этаже произошел взрыв.
- После этого там вспыхнул пожар. Огонь распространился на 4 и 5 этажи, а также крышу. Разрушений опорных конструкций нет.
- На месте происшествия работали 62 спасателя. Они вывели на свежий воздух 40 жителей дома.
- Спасатели рассказали, что пожар локализовали ориентировочно в 16:30, а потушили в 19 часов.