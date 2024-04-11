Вечером 10 апреля россияне нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области. Ранее сообщалось о 4 погибших, однако их количество возросло.

Смотрите также Опять тактика двойного удара, – Братчук о трагических последствиях обстрелов Одесской области

В больнице умер раненый

В Одесской облпрокуратуре сообщили, что 11 апреля в больнице умер мужчина, который был госпитализирован в больницу с тяжелым ранением.

Таким образом количество погибших увеличилось до 5 человек,

– сообщили в прокуратуре.

Напомним, что также среди погибших – 10-летняя девочка.

Всего 10 апреля 14 человек были госпитализированы в больницу после обстрела. Среди них есть 4-летний ребенок, у нее осколочное ранение спинки и контузия.

Правоохранители проводят расследование: что известно о террористическом ударе