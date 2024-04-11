Ввечері 10 квітня росіяни завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Раніше повідомлялося про 4 загиблих, однак їхня кількість зросла.

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У лікарні помер поранений

В Одеській облпрокуратурі повідомили, що 11 квітня у лікарні помер чоловік, який був госпіталізований до лікарні з важким пораненням.

Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей,

– повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, що також серед загиблих – 10-річна дівчинка.

Загалом 10 квітня 14 людей були госпіталізовані до лікарні після обстрілу. Серед них є 4-річна дитина, в неї осколкове поранення спинки та контузія.

Правоохоронці проводять розслідування: що відомо про терористичний удар