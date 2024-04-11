Ввечері 10 квітня росіяни завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одещини. Раніше повідомлялося про 4 загиблих, однак їхня кількість зросла.
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У лікарні помер поранений
В Одеській облпрокуратурі повідомили, що 11 квітня у лікарні помер чоловік, який був госпіталізований до лікарні з важким пораненням.
Таким чином кількість загиблих збільшилася до 5 людей,
– повідомили в прокуратурі.
Нагадаємо, що також серед загиблих – 10-річна дівчинка.
Загалом 10 квітня 14 людей були госпіталізовані до лікарні після обстрілу. Серед них є 4-річна дитина, в неї осколкове поранення спинки та контузія.
Правоохоронці проводять розслідування: що відомо про терористичний удар
- Збройні сили Росії завдали ракетних ударів по транспортно-логістичній інфраструктурі Одеської області 10 квітня о 18:20.
- Внаслідок обстрілу пошкоджено АЗС та вантажівки, які були припарковані поруч.
- В Одеській ОВА повідомили, що, попередньо, ворог бив балістичними ракетами "Іскандер-М".
- Окрім екстрених служб, на місце події негайно прибули прокурори та слідчо-оперативна група.
- Окрім АЗС, на місці обстрілу побиті крамниці, складські приміщення, адміністративні будівлі й приватні будинки.
- За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни – ч. 2 ст. 438 КК України.