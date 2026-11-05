В Сибири прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе: вспыхнул масштабный пожар

В Сибири прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе / Коллаж 24 Канала
В Топкинском округе Кемеровской области России 5 ноября прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. После аварии на объекте разразился масштабный пожар.
По предварительной информации, причиной инцидента стала внезапная разгерметизация трубы, что сообщил телеграм-канал Exilenova+. Причастны ли к взрыву диверсионные группы, пока остается неизвестным.
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Местные жители делятся кадрами мощного возгорания на газопроводе.
Взрыв на газопроводе в Сибири: смотрите видео
Это возгорание стало уже вторым зафиксированным случаем на российских магистральных газопроводах за последний месяц.
Предыдущий инцидент произошел 13 октября в Пензенской области, где загорелся газопровод системы "Средняя Азия – Центр", транспортирующий топливо через территорию России.
Взрыв на газопроводе в Сибири: смотрите видео
В различных регионах России регулярно фиксируются аварии и повреждения объектов критической инфраструктуры. В частности, в ночь на 2 ноября в Самарской области после атаки дронов горела нефтяная станция я "Самара".
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