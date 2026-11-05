У Сибіру пролунав потужний вибух на магістральному газопроводі: спалахнула масштабна пожежа

За попередньою інформацією, причиною інциденту стала раптова розгерметизація труби, про що повідомив телеграм-канал Exilenova+. Чи причетні до вибуху диверсійні групи, наразі залишається невідомим.

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Попередній інцидент стався 13 жовтня в Пензенській області, де спалахнув газопровід системи "Середня Азія – Центр", що транспортує паливо через територію Росії.

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