У Сибіру пролунав потужний вибух на магістральному газопроводі: спалахнула масштабна пожежа

У Сибіру пролунав потужний вибух на магістральному газопроводі / Колаж 24 Каналу
У Топкинському окрузі Кемеровської області Росії 5 листопада прогримів потужний вибух на магістральному газопроводі. Після аварії на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.
За попередньою інформацією, причиною інциденту стала раптова розгерметизація труби, про що повідомив телеграм-канал Exilenova+. Чи причетні до вибуху диверсійні групи, наразі залишається невідомим.
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Що відомо про пожежу на газопроводі
Місцеві діляться кадрами потужного загоряння на газопроводі.
Вибух на газопроводі в Сибіру: дивіться відео
Це займання стало вже другим зафіксованим випадком на російських магістральних газопроводах за останній місяць.
Попередній інцидент стався 13 жовтня в Пензенській області, де спалахнув газопровід системи "Середня Азія – Центр", що транспортує паливо через територію Росії.
Вибух на газопроводі в Сибіру: дивіться відео
У різних регіонах Росії регулярно фіксують аварії та ураження об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема, у ніч проти 2 листопада в Самарській області після атаки дронів палала нафтова станція "Самара"
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