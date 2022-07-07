Оккупанты уже три дня разминируют склад

Разминирование продолжается третий день, непрерывно. Об этом 24 каналу сообщили источники в разведке.

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Российские оккупанты уже третий день проводят разминирование на "Снежнянскхиммаше". Никаких предупреждений, запрещения проезда или прохода для гражданских. 24/7 уничтожают все снаряды, которые не разорвались в результате попадания. Обломки летают по городу. Иногда волной или обломком выбивает окна зданий,

– рассказал источник.

Информации о раненых или погибших в результате разминирования пока не было. Однако в разведке подчеркивают, что это везение, ведь российские оккупанты не предупредили о таких действиях население, о "людях не позаботились".

ВСУ уничтожили склад в Снежном 4 июля

О мощных взрывах в оккупированном населенном пункте Снежном сообщили ночью 4 июля. В местных телеграм-каналах почти сразу появились сообщения, что горит завод "Снежнянскхиммаш". Там оккупанты могли хранить боекомплекты.

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что это взрываются боеприпасы армии врага. На видео видно, что детонация очень мощная, пламя достигало нескольких метров в высоту, еще выше – столбы черного дыма.

Смотрите видео взрывов из Снежного / Видео Сухопутных войск ВСУ

Отметим, что Снежное расположено в глубоком тылу. Расстояние до Донецка, который с 2014 года находится в оккупации, составляет около 80 километров. При этом до российской границы от Снежной – 18 километров.

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