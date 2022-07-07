Окупанти вже три дні розміновують склад

Розмінування триває уже третій день, безупинно. Про це 24 каналу повідомили джерела у розвідці.

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Російські окупанти вже третій день проводять розмінування на "Сніжнянськхіммаші". Жодних попереджень, заборони проїзду чи проходу для цивільних. 24/7 знищують усі снаряди, які не розірвалися внаслідок попадання. Уламки літають по місту. Іноді хвилею чи уламком вибиває вікна будівель,

– розповіло джерело.

Інформації щодо поранених чи загиблих внаслідок розмінування наразі не було. Однак у розвідці наголошують, що це везіння, адже російські окупанти не попередили про такі дії населення, про "людей не подбали".

ЗСУ знищили склад у Сніжному 4 липня

Про потужні вибухи в окупованому населеному пункті Сніжному повідомили вночі 4 липня. У місцевих телеграм-каналах майже відразу з'явились повідомлення, що горить завод "Сніжнянськхіммаш". Там окупанти могли зберігати боєкомплекти.

Згодом у ЗСУ підтвердили, що це вибухають боєприпаси армії ворога. На відео видно, що детонація була дуже потужною, полум'я сягало кількох метрів у висоту, ще вище – стовпи чорного диму.

Дивіться відео вибухів зі Сніжного

Зауважимо, що Сніжне розташоване в глибокому тилу. Відстань до Донецька, який з 2014 року в окупації, становить близько 80 кілометрів. При цьому до російського кордону від Сніжного – 18 кілометрів.

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