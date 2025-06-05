Известно, что есть пострадавшие в результате взрыва. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Киевской области.

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Взрыв на улице в городе Сквира

Сообщение о том, что в городе Сквира на одной из улиц произошел взрыв поступило в полицию вечером 4 июня. На место происшествия сразу выехали правоохранители.

Установлено, что в результате взрыва, вероятно гранаты, трех человек госпитализированы с телесными повреждениями в больницу,

– рассказали в пресс-службе полиции.

Указывается, что фигуранта задержали на месте происшествия. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Напомним, в начале мая в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района травмировался ребенок. Парень нашел в подсобном помещении гранату, которая взорвалась у него в руках.