Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире национального телемарафона рассказал, что дело расследует ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры. Он заверил, что этот вопрос также на его личном контроле, как и высших властей, информирует 24 канал.

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Они опрашивают свидетелей и всех причастных. По-моему, мы должны ответить на 2 главных вопроса – каким образом на мирном мероприятии для детей появились военные и почему у военных было боевое оружие,

– сказал Чаус.

В мэрии Чернигова заявляли, что ничего не знали о мероприятии. По словам Чауса, в администрацию запрос таки поступал.

"Было обращение общественной организации о проведении мирного детского мероприятия с детскими игровыми активностями. Никакого сообщения о том, что там будет выставка вооружения или будут военные, там не было. Если бы мы знали, то вмешались бы и военные бы не принимали участия", – сказал голова ОВА.

Что известно о взрыве

Следователи ГБР ищут свидетелей взрыва боеприпасов на выставке в Чернигове, произошедшем 3 сентября. Нужны фото и видео с благотворительной ярмарки "Северный шарварок". Свидетелям следует обратиться в следственный отдел теруправления Государственного бюро расследования в Чернигове и предоставить все видео- и фотоматериалы.

2-летнего мальчика, который получил самые серьезные травмы от взрыва в Чернигове, оперировали 7 часов. Состояние ребенка остается стабильно тяжелым.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на взрыв на выставке оружия в Чернигове, во время которого пострадали люди. Он подчеркнул, что всех виновных должны наказать.

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