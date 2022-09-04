Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі національного телемарафону розповів, що справу розслідує ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Він запевнив, що це питання також на його особистому контролі, як і вищої влади, інформує 24 канал.

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Вони опитують свідків та всіх причетних. Як на мене, то ми маємо відповісти на 2 головних питання – яким чином на мирному заході для дітей з'явились військові і чому у військових була бойова зброя,

– сказав Чаус.

У мерії Чернігова заявляли, що нічого не знали про захід. За словами Чауса, до адміністрації запит таки надходив.

"Було звернення громадської організації щодо проведення мирного дитячого заходу з дитячими ігровими активностями. Жодного повідомлення про те, що там буде виставка озброєння чи будуть військові, там не було. Якби ми знали, то б втрутилися і військові б участі не приймали", –сказав голова ОВА.

Що відомо про вибух

Слідчі ДБР шукають свідків вибуху боєприпасів на виставці в Чернігові, який трапився 3 вересня. Потрібні фото та відео з благодійного ярмарку "Північний шарварок". Свідкам потрібно звернутися до слідчого відділу теруправління Державного бюро розслідування у Чернігові та надати всі відео- й фотоматеріали.

2-річного хлопчика, який зазнав найсерйозніших травм від вибуху в Чернігові, оперували 7 годин. Стан дитини залишається стабільно важким.

Президент Володимир Зеленський відреагував на вибух під час виставки зброї у Чернігові, під час якого постраждали люди. Він наголосив, що усіх винних повинні покарати.

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