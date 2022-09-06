Соответствующее решение принял Деснянский районный суд Чернигова. На нем настаивали следователи Государственного бюро расследований.

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Подозреваемые могут внести залог

Военному, разрешившему ребенку нажать на спусковой крючок реактивной противотанковой гранаты, а также его командиру предоставили право на залог. Речь идет о 416 тысячах гривен для каждого.

Заметим, служащих терробороны подозревают в нарушении правил обращения с оружием, что нанесло телесные повреждения нескольким лицам. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Адвокат командира заявил, что РПГ не была на балансе части

По данным "Суспільного", адвокат подозреваемого Олег Костюк на заседании суда заявил, что РПГ-26, который, по версии следствия, сдетонировал, не был на балансе воинской части. Мол, следствие еще не установило, как это оружие попало на выставку, поэтому командир отвечать за него не может.

Также он настаивал на записи камер наблюдения художественного музея. Они якобы должны были зафиксировать, что при разгрузке оружия РПГ-26 среди него не было.

Там должно быть ясно видно, что я выгрузил на стол и положил свое оружие без боеприпасов. Во-вторых, почему не указано, кто снял чеку? Потому что не каждый человек это может сделать даже из присутствующих здесь. Не говоря о ребенке,

– заявил подозреваемый командир.

Он добавил, что на момент взрыва был на обеде, поэтому никак не мог предотвратить выстрел. Теперь сторона защиты планирует обжаловать меру пресечения.

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Кратко о взрыве на выставке в Чернигове

В обед 3 сентября на благотворительной ярмарке "Северный Шарварок" в Чернигове раздался взрыв на выставке оружия.

Из-за этого пострадали 15 человек – 8 детей и 6 взрослых.

В больнице оказались 4 человека, среди которых 2 детей – 7-летний и 2-летний мальчики.

Самого маленького ребенка пришлось оперировать 7 часов. 5 сентября малыша срочно перевезли в Киев в "Охматдет". К сожалению, он потерял зрение на один глаз, кроме того, мальчику наложили около 500 швов. Поскольку он будет расти, то рубцы не смогут растягиваться. Ребенок нуждается в постоянных пластических операциях.

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