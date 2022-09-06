Відповідне рішення схвалив Деснянський районний суд Чернігова. На ньому наполягали слідчі Державного бюро розслідувань.

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Підозрювані можуть внести заставу

Військовому, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок реактивної протитанкової гранати, а також його командиру надали право на заставу. Мовиться про 416 тисяч гривень для кожного.

Зауважимо, службовців тероборони підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

Адвокат командира заявив, що РПГ не була на балансі частини

За даними Суспільного, адвокат підозрюваного Олег Костюк на засіданні суду заявив, що РПГ-26, який, за версією слідства, здетонував, не був на балансі військової частини. Мовляв, слідство ще не встановило, як ця зброя потрапила на виставку, тому командир відповідати за неї не може.

Також він наполягав на записі з камер спостереження художнього музею. Вони нібито мали зафіксувати, що під час розвантаження зброї РПГ-26 серед неї не було.

Там має бути чітко видно, що я вивантажив на стіл і поклав свою зброю без боєприпасів. По-друге, чому не вказано, хто зняв чеку? Бо не кожна людина це може зробити, навіть з присутніх тут. Не кажучи про дитину,

– заявив підозрюваний командир.

Він додав, що на момент вибуху був на обіді, то ж ніяк не міг запобігти пострілу. Тепер сторона захисту планує оскаржити запобіжний захід.

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Коротко про вибух на виставці у Чернігові

В обід 3 вересня на благодійному ярмарку "Північний Шарварок" у Чернігові пролунав вибух на виставці зброї.

Через це постраждали 15 людей – 8 дітей та 6 дорослих.

У лікарні опинилися 4 людей, серед яких 2 дітей – 7-річний та 2-річний хлопчики.

Найменшу дитину довелося оперувати 7 годин. 5 вересня малюка терміново перевезли до Києва в "Охматдит". На жаль, він втратив зір на одне око, крім того, хлопчику наклали близько 500 швів. Оскільки він ростиме, то рубці не зможуть розтягуватися. Дитина потребуватиме постійних пластичних операцій.

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