Шесть погибших и 14 раненых: в турецком Измире взорвался металлургический завод

Как сообщает издание Dünya Gazetesi, инцидент произошел около 12:00 на промышленных объектах в районе Алиаги, недалеко от трассы Ени-Фоча.

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Поисковая операция и начало расследования

Министр внутренних дел Мустафа Чифтчи заявил, что спасательные службы немедленно прибыли на место катастрофы для тушения пламени и поиска людей.

С первых минут все профильные подразделения скоординированно работают на территории объекта, непрерывно проводя поисково-спасательные работы, ликвидацию пожара и неотложные мероприятия. Состояние раненых находится под постоянным контролем– сообщил Мустафа Чифтчи.



Взрыв на заводе в Турции / Dünya Gazetesi

Министр юстиции Акин Гюрлек сообщил о привлечении правоохранительных органов для выяснения всех причин трагедии на металлургическом предприятии.

Главная прокуратура Менемена оперативно начала расследование инцидента, к работе привлекли четырех прокуроров. Следователи вместе с экспертной комиссией проводят тщательный осмотр места происшествия– заявил Акин Гюрлек.

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Очевидцы рассказали о силе удара

Свидетели аварии отметили, что взрыв ощущался на значительном расстоянии от промзоны, а в небо поднялся столб густого черного дыма.

Водитель грузовика Туран Ильбай, который как раз готовился выехать с территории завода, рассказал об ударе чрезвычайной силы, сравнимом со взрывом мощной бомбы.

Земля буквально ушла из-под ног, сначала я подумал, что началось сильное землетрясение. Затем мы увидели, как возле трубы вспыхнул сильный огонь и поднялся черный дым– вспомнил очевидец события Дениз Юлькер.

Другой свидетель, Нур Али Юлькер, отметил, что после ударной волны все вокруг затянуло густой пылью, после чего к комбинату прибыли многочисленные машины скорой помощи и пожарные бригады.

Взрыв на заводе в Измире: смотрите видео из сети

Напомним, ранее мы писали о том, что 30 октября на заводе по производству боеприпасов Эль-Фарге недалеко от испанской Гранады в пороховом цехе произошел взрыв. Трое работников получили повреждения слуха, их доставили в больницу для обследования.