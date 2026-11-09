Шестеро загиблих і 14 поранених: в турецькому Ізмірі вибухнув металургійний завод

Як повідомляє видання Dünya Gazetesi, інцидент стався близько 12:00 на промислових потужностях у районі Аліага поблизу траси Єні Фоча.

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Пошукова операція та початок розслідування

Міністр внутрішніх справ Мустафа Чіфтчі заявив, що рятувальні служби негайно прибули на місце катастрофи для приборкання полум'я та пошуку людей.

З перших хвилин усі профільні підрозділи скоординовано працюють на території об'єкта, безперервно проводячи пошуково-рятувальні роботи, ліквідацію пожежі та невідкладні заходи. Стан поранених перебуває на постійному контролі– повідомив Мустафа Чіфтчі.



Вибух на заводі в Туреччині / Dünya Gazetesi

Міністр юстиції Акин Гюрлек поінформував про залучення правоохоронних органів для з'ясування всіх причин трагедії на металургійному підприємстві.

Головна прокуратура Менемена оперативно розпочала розслідування інциденту, до роботи залучили чотирьох прокурорів. Слідчі разом з експертною комісією проводять ретельний огляд місця події– констатував Акин Гюрлек.

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Очевидці розповіли про силу удару

Свідки аварії зазначили, що вибух відчувався на значній відстані від промзони, а в небо здійнявся стовп густого чорного диму.

Водій вантажівки Туран Ільбай, який саме готувався виїхати з території заводу, розповів про удар надзвичайної сили, порівняний із вибухом потужної бомби.

Земля буквально пішла з-під ніг, спершу я подумав, що почався сильний землетрус. Потім ми побачили, як біля труби спалахнув сильний вогонь і піднявся чорний дим– пригадав очевидець події Деніз Юлькер.

Інший свідок Нур Алі Юлькер зазначив, що після ударної хвилі все навколо заволокла густа курява, після чого до комбінату прибули численні карети швидкої допомоги та пожежні бригади.

Вибух на заводі в Ізімірі: дивіться відео з мережі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 30 жовтня на заводі з виробництва боєприпасів Ель-Фарге поблизу іспанської Гранади стався вибух у пороховому цеху. Троє працівників зазнали ушкоджень слуху, їх доправили до лікарні для обстеження.