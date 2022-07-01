В оккупированных Ровеньках прозвучали "хлопки" на нефтебазе: оккупанты выдумывают удар из HIMARS

В оккупированных Ровеньках, довольно далеко от линии фронта, вспыхнул пожар на нефтебазе. Оккупанты решили во всем обвинить украинцев и РСЗО HIMARS.

Российские оккупанты не слишком стараются подставлять факты под свои выдумки, чтобы выглядело более правдоподобно. Главное – навести побольше страха. Так и на этот раз они решили после пожара на нефтебазе в Ровеньках. Но "перестарались".

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Ровеньки в Луганской области еще с 2014 года находятся под российской оккупацией. По состоянию на 1 июля 2022 года, когда идут активные бои, город довольно далеко от линии фронта.

Но утром 1 июля и там раздались взрывы. Что стало их причиной – пока неизвестно. Украинская сторона пока никак не подтверждала или комментировала этот случай.

Учитывая, что россияне страх как боятся слова "взрыв", чтобы назвать то, что происходит у них и на оккупированных ими территориях, то называют это "хлопками". О том, какой вред эти "хлопки" нанесли нефтебазе в Ровеньках – не указано.

Российские оккупанты и их приспешники из Луганска решили придумать историю о том, что это украинцы обстреляли Ровеньки. При этом упустили тот факт, куда именно попала ракета.

В их сообщении, массово растиражированном российскими изданиями, указывалось, что обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня M142 HIMARS из-под Бахмута.

Испуганные оккупанты

Само утверждение о том, что обстрел был произведен из-под Бахмута из HIMARS по Ровенькам, заставило россиян порядком испугаться. Ведь расстояние между городами по прямой составляет 115 км. Следовательно, российские пропагандисты подняли панику. Ранее сообщалось, что Украина получит боеприпасы к HIMARS, которые способны стрелять на расстояние до 80 километров. Но тем временем более новые боеприпасы ATACMS, способные поражать цель на расстоянии до 300 километров, нам пока не будут предоставлять.

Так что, если украинцы сумели достать до Ровенек из Бахмута, то они таки получили ATACMS. Следовательно, и чувствовать себя в безопасности даже далеко от линии фронта российские оккупанты больше не могут.

Но поняв, что их фейк об обстреле с HIMARS не выдерживает критики, оккупанты решили изменить версию. И теперь убеждают, что удар был нанесен с тактического ракетного комплекса "Точка У". Его дальность поражения – 120 километров.

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