В настоящее время в Надвирнянском районе продолжают работать полицейские, взрывотехники и специалисты-криминалисты, информирует 24 Канал. Специалисты выясняют обстоятельства и причину возгорания. Как сообщили в ГСЧС, на нефтепроводе произошел прорыв 150 миллиметров диаметром.
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Правоохранители дополнительно осматривают место происшествия и изымают вещественные доказательства. Предстоит ряд экспертиз.
В МВД отметили, что нефть вытекла к ручейку в лесном массиве из-за разгерметизации трубопровода. Из-за возгорания 5 человек госпитализировали с ожогами. Сейчас продолжается следствие.
Взрыв на нефтепроводе: что известно
- В Ивано-Франковской области 30 сентября произошел прорыв на нефтепроводе. В результате загорелись нефтепродукты. Они разлились вдоль ручейка на площади 100 квадратных метров. Огонь перекинулся на дома рядом.
- В результате инцидента пострадали 9 человек. 5 людей госпитализировали. У них ожоги тела. Это трое взрослых и двое детей – 8 и 11 лет. Состояние малышей – крайне тяжелый. У них 80 и 85% ожогов тела.
- Глава Надвирнянской громады 1 октября сообщил, что ситуация локализована. Зиновий Андрийович отметил, что нефть, которая впиталася в воду и землю, помогли забрать химреагенты и сорбенты. Через несколько дней воду можно будет использовать.
- Предполагают, что причина утечки нефтепродуктов – небрежность. Мол, балансодержатель во время обхода мог не проконтролировать нефтепровод. Потому и могла произойти разгерметизация. Посторонние туда не вмешивались.