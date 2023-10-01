Пострадавшим всего 8 и 11 лет. Они живут в селе Стрымба, где и произошел прорыв.

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Дети – в тяжелом состоянии

Пострадавшие мальчики находятся в Ивано-Франковской областной детской больнице. Главный врач медучреждения Тарас Мельник сообщил, что их состояние крайне тяжелое. У детей – 80 и 85% ожогов тела.

Они – в тяжелом ожоговом шоке. Выводим детей из него. Дети находятся на искусственной вентиляции легких. 30 сентября и 1 октября медики прооперировали пациентов. 85% глубокого ожога у младшего ребенка, у другого – 80%. К тому же тяжелый ожог дыхательных путей. Одних инфузионных растворов в сутки уходит 8 литров,

– отметил врач.

Он подытожил, что дети всем обеспечены на 100%.

Смотрите видео из больницы (источник – "Радио Свобода")

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Коротко о прорыве нефтепровода в Прикарпатье

Пресс-секретарь ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович в комментарии 24 Каналу сообщила, что в результате прорыва на нефтепроводе произошло возгорание нефтепродуктов. Впоследствии в ГСЧС отметили, что прорыв диаметром 150 миллиметров произошел в 17:00 вблизи села Стрымба Надворнянского района. Нефтепродукты разлились вдоль ручейка на площади 100 квадратных метров. После этого возникло возгорание, огонь перебросился на частный дом.

Городской голова Надворной Зиновий Андреевич сразу после инцидента заявил, что сейчас предпринимаются соответствующие шаги, чтобы установить причину взрыва, ведь мог случиться поджог. Он добавил, что не специалист, но увидел большие объемы разлива топлива, пройдя вдоль берега реки Стрымба несколько сот метров.

Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло. Странная, странная ситуация,

– отметил мэр.

Он подытожил, что этот нефтепровод несколько раз чинили.