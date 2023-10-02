Нині у Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, вибухотехніки та спеціалісти-криміналісти, інформує 24 Канал. Фахівці з'ясовують обставини та причину займання. Як повідомили у ДСНС, на нафтопроводі відбувся прорив 150 міліметрів діаметром.
До теми На Прикарпатті стався прорив нафтопроводу: все, що відомо про інцидент
Правоохоронці додатково оглядають місце події та вилучають речові докази. Має відбутися низка експертиз.
У МВС зазначили, що нафта витікла до потічка у лісовому масиві унаслідок розгерметизації трубопроводу. Унаслідок займання 5 людей шпиталізували з опіками. Нині триває слідство.
Вибух на нафтопроводі: що відомо
- В Івано-Франківській області 30 вересня стався прорив на нафтопроводі. Унаслідок цього загорілися нафтопродукти. Вони розлилися уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Вогонь перекинувся на будинки поруч.
- Унаслідок інциденту постраждало 9 людей. 5 людей госпіталізували. У них опіки тіла. Це троє дорослих та двоє дітей – 8 та 11 років. Стан малечі – вкрай важкий. У них 80 та 85% опіків тіла.
- Голова Надвірнянської громади 1 жовтня повідомив, що ситуація локалізована. Зіновій Андрійович зазначив, що нафту, яка увібралася у воду та землю, допомогли забрати хімреагенти та сорбенти. За кілька днів воду можна буде використовувати.
- Припускають, що причина витоку нафтопродуктів – недбалість. Мовляв, балансоутримувач під час обходу міг не проконтролювати нафтопровід. Тому й могла статися розгерметизація. Сторонні туди не втручалися.