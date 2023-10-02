Нині у Надвірнянському районі продовжують працювати поліцейські, вибухотехніки та спеціалісти-криміналісти, інформує 24 Канал. Фахівці з'ясовують обставини та причину займання. Як повідомили у ДСНС, на нафтопроводі відбувся прорив 150 міліметрів діаметром.

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Правоохоронці додатково оглядають місце події та вилучають речові докази. Має відбутися низка експертиз.

У МВС зазначили, що нафта витікла до потічка у лісовому масиві унаслідок розгерметизації трубопроводу. Унаслідок займання 5 людей шпиталізували з опіками. Нині триває слідство.

Вибух на нафтопроводі: що відомо