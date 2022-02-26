Взрыв в Одессе – это отработка украинской ПВО по воздушной цели оккупанта

В Одессе в обед 26 февраля прогремел взрыв. Выяснилось, что это отработка украинской противовоздушной обороны по цели оккупанта.

О ситуации в городе со взрывом 26 февраля в сети сообщил председатель Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергей Братчук.

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Взрыв – отработка украинской ПВО по цели врага

Одесса. Взрыв. Только что. Отработал наш комплекс С-300 по воздушной цели врага,

– написал Братчук.

Напомним, ранее стало известно, что в городе примерно в 15:00 был слышен взрыв.

Украинская ПВО отработала по цели оккупанта: смотрите видео

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