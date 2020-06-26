В результате взрыва в жилом доме на Позняках погиб Александр Хмелевой. Это сын бывшего нардепа от ныне запрещенной Коммунистической партии – Анатолия Хмелевого. Кроме того, последний запомнился тем, что поддерживал боевиков на Донбассе.

О смерти Александра Хмелевого написал журналист Денис Казанский. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице. Обратите внимание Спасибо за все, – 18-летняя Настя показала трогательные фото семьи, погибшей на Позняках Факты из жизни Анатолия Хмелевого В 2014 он поддерживал боевиков Стрелкова-Гиркина во время захвата Славянска. А при отступлении поехал вместе с ними в Донецк.

Кроме того, после захвата Славянска боевиками вместе с группой других депутатов он организовал внеочередную сессию, отстранив от власти мэра города Нелю Штепу.

Во время захвата города Анатолий Хмелевой занимал должность первого секретаря горкома КПУ и был депутатом горсовета. Впоследствии возглавил "координационный совет" города и постановил выделить помещение "самообороне Славянска".

В период оккупации города занимался организацией незаконного референдума "ДНР". Также писал письмо депутатам Госдумы РФ с требованием признать фейковую республику.

В то же время получал (и, видимо, до сих пор получает) повышенную украинскую пенсию как бывший нардеп.

Хмелевой-старший был народным депутатом Верховной Рады II (1994 – 1998 годы) и III (1998 – 2002 годы) созывов. Оба – от Компартии.

Сейчас находится в базе "Миротворца". Понятия не имею, разделял ли погибший взгляды своего отца. Не имею никакого злорадства по поводу случившегося. Просто уже не в первый раз подчеркиваю подобные удивительные совпадения,

– подчеркнул Казанский. Интересно Я публично критикую его политические взгляды, – Витренко откровенно рассказал об отношениях с мамой Взрыв на Позняках в Киеве: основное Примерно в 10 утра 21 июня в результате взрыва газа на Позняках разрушился дом. С 5 по 8 этаж квартиры разлетелись на части.

Погибли пять человек, трое из которых – члены одной семьи Недашковских. Выжила только 18-летняя девушка Анастасия, которая осталась без родителей.

Жители дома, в котором произошел взрыв, рассказали, что за несколько дней до взрыва к ним приходили коммунальщики и что-то "ремонтировали". После этого в доме пахло газом.

В доме – 40 квартир. Всех их владельцев власти обещали оперативно обеспечить жильем.

25 июня Зеленский вручил 12 семьям ключи от новых квартир.

По версии следствия, основная причина трагедии – вероятное несоблюдение технологии проверки газовых счетчиков "Киивмиськгазом".

По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, за неделю до взрыва сотрудники "Киивмиськгазу" осуществляли проверку газовых счетчиков. И после появились сообщения от жителей и свидетелей, что был запах газа.