Вибух на Позняках у Києві: серед загиблих – син відомого комуніста та соратника Гіркіна
Унаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках загинув Олександр Хмєлєвой. Це син колишнього нардепа від нині забороненої Комуністичної партії – Анатолія Хмєлєвого. Крім того, останній запам’ятався тим, що підтримував бойовиків на Донбасі.
Про смерть Олександра Хмєлєвого написав журналіст Денис Казанський. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.
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Факти з життя Анатолія Хмєлєвого
- У 2014 він підтримував бойовиків Стрєлкова-Гіркіна під час захоплення Слов’янська. А під час відступу поїхав разом з ними в Донецьк.
- Крім того, після захоплення Слов'янська бойовиками разом із групою інших депутатів він організував позачергову сесію, усунувши від влади мера міста Нелю Штепу.
- Під час захоплення міста Анатолій Хмєлєвой займав посаду першого секретаря міськкому КПУ та був депутатом міськради. Згодом очолив "координаційну раду" міста і постановив виділити приміщення "самообороні Слов'янська".
- У період окупації міста займався організацією незаконного референдуму "ДНР". Також писав лист депутатам Держдуми РФ з вимогою визнати фейкову республіку.
- Водночас отримував (і, мабуть, досі отримує) підвищену українську пенсію як колишній нардеп.
- Хмєлєвой-старший був народним депутатом Верховної Ради II (1994 – 1998 роки) і III (1998 – 2002 роки) скликань. Обидвоє – від Компартії.
- Наразі перебуває у базі "Миротворця".
Поняття не маю, чи поділяв загиблий погляди свого батька. Не маю ніякого зловтіхи з приводу того, що сталося. Просто вже не в перший раз наголошую на подібних дивовижних збігах,
– підкреслив Казанський.
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Вибух на Позняках у Києві: основне
- Приблизно о 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу на Позняках зруйнувався будинок. З 5 по 8 поверх квартири розлетілися на частини.
- Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише 19-річна дівчина Анастасія, яка залишилася без батьків.
- Мешканці будинку, у якому трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.
- У будинку – 40 квартир. Усіх їхніх власників влада обіцяла оперативно забезпечити житлом.
- 25 червня Зеленський вручив 12 сім'ям ключі від нових квартир.
- За версією слідства, основна причина трагедії – ймовірне недотримання технології перевірки газових лічильників "Київміськгазом".
- За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, за тиждень до вибуху співробітники "Київміськгазу" здійснювали повірку газових лічильників. І після з'явилися повідомлення від мешканців і свідків, що був запах газу.