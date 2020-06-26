Унаслідок вибуху в житловому будинку на Позняках загинув Олександр Хмєлєвой. Це син колишнього нардепа від нині забороненої Комуністичної партії – Анатолія Хмєлєвого. Крім того, останній запам’ятався тим, що підтримував бойовиків на Донбасі.

Про смерть Олександра Хмєлєвого написав журналіст Денис Казанський. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці. Зверніть увагу Дякую за все, – 18-річна Настя показала зворушливі фото сім'ї, яка загинула на Позняках Факти з життя Анатолія Хмєлєвого У 2014 він підтримував бойовиків Стрєлкова-Гіркіна під час захоплення Слов’янська. А під час відступу поїхав разом з ними в Донецьк.

Крім того, після захоплення Слов'янська бойовиками разом із групою інших депутатів він організував позачергову сесію, усунувши від влади мера міста Нелю Штепу.

Під час захоплення міста Анатолій Хмєлєвой займав посаду першого секретаря міськкому КПУ та був депутатом міськради. Згодом очолив "координаційну раду" міста і постановив виділити приміщення "самообороні Слов'янська".

У період окупації міста займався організацією незаконного референдуму "ДНР". Також писав лист депутатам Держдуми РФ з вимогою визнати фейкову республіку.

Водночас отримував (і, мабуть, досі отримує) підвищену українську пенсію як колишній нардеп.

Хмєлєвой-старший був народним депутатом Верховної Ради II (1994 – 1998 роки) і III (1998 – 2002 роки) скликань. Обидвоє – від Компартії.

Наразі перебуває у базі "Миротворця". Поняття не маю, чи поділяв загиблий погляди свого батька. Не маю ніякого зловтіхи з приводу того, що сталося. Просто вже не в перший раз наголошую на подібних дивовижних збігах,

– підкреслив Казанський. Цікаво Я публічно критикую її політичні погляди, – Вітренко відверто розповів про стосунки з мамою Вибух на Позняках у Києві: основне Приблизно о 10 ранку 21 червня внаслідок вибуху газу на Позняках зруйнувався будинок. З 5 по 8 поверх квартири розлетілися на частини.

Загинули п'ятеро людей, троє з яких – члени однієї родини Недашковських. Вижила лише 19-річна дівчина Анастасія, яка залишилася без батьків.

Мешканці будинку, у якому трапився вибух, розповіли, що за кілька днів до вибуху до них приходили комунальники й щось "ремонтували". Після цього в будинку пахло газом.

У будинку – 40 квартир. Усіх їхніх власників влада обіцяла оперативно забезпечити житлом.

25 червня Зеленський вручив 12 сім'ям ключі від нових квартир.

За версією слідства, основна причина трагедії – ймовірне недотримання технології перевірки газових лічильників "Київміськгазом".

За словами заступника очільника МВС Антона Геращенка, за тиждень до вибуху співробітники "Київміськгазу" здійснювали повірку газових лічильників. І після з'явилися повідомлення від мешканців і свідків, що був запах газу.