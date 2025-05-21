Об этом сообщило Суспільне. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Украина – под атакой "Шахедов": где сейчас фиксируют российские беспилотники

Взрывы в Харькове ночью 21 мая: что произошло

Воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 01:22 ночью 21 мая, через 5 минут сирены зазвучали и в самом Харькове. Воздушные силы предупредили об опасности для города от ударных дронов врага.

Дроны-камикадзе летали над городом, и около 3 ночи там услышали взрывы. Написали об этом местные сообщества в социальных сетях и СМИ.

По состоянию на момент публикации подробной информации об ударе врага не было.

Заметим, днем 20 мая в Харькове прогремел взрыв, как уже известно, из-за попадания неустановленного беспилотника в лесополосу Шевченковского района.

Важно:оперативно: оперативно о тревогах, угрозы от ударных БпЛА и другие опасности для всех областей Украины читайте в нашем телеграме.