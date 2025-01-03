О громких взрывах в регионе сообщили в 17:32. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Хмельницкий.
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Что известно о взрыве в Хмельницкой области
Воздушная тревога в Хмельницкой области была объявлена в 16:43.
"Внимание! Город Староконстантинов! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока!" – сообщали Воздушные силы в 17.20.
Позже в области раздались взрывы. По данным местных СМИ, там работали силы ПВО.
В 17:36 в регионе раздался отбой воздушной тревоги.
Позже глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что был уничтожен 1 "Шахед". По состоянию на 17:53 никаких обращений по поводу травмированных, погибших или разрушений не поступало.
Напомним, что ПВО работала по "Шахедам" также и в Киевской области.
А Черниговщину Россия атаковала ракетами. К сожалению, там разрушены несколько жилых домов. Также известно об одном погибшем человеке и нескольких травмированных.