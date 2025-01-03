После 17:00 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации над Черным морем. В ряде южных регионов была объявлена ​​тревога, передает 24 Канал.

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Взрывы в Запорожье

Угроза крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена ​​воздушная тревога,

– предупредил руководитель ОВА Иван Федоров.

Около 17:18 стало известно о движении ракеты на Днепропетровщину с юга. Впоследствии мониторы сообщили, что цель изменила курс в направлении Запорожья. Впоследствии там раздались взрывы около 17:32. Эту информацию, в частности, подтвердил Иван Федоров.

Как пишут мониторинговые каналы, взрывы прогремели в пределах Запорожского и Самаровского районов. Враг использовал 2 авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69.

По состоянию на 17.43 в области объявили отбой тревоги.

К слову, ранее противник нанес групповой ракетный удар баллистикой по пригороду Чернигова.