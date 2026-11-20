Утром во время массированной атаки России на Украину ракета могла попасть на территорию Польши и взорваться. Глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что российская агрессия представляет угрозу для всей Европы и НАТО.

Об этом говорится в посте министра в социальной сети "Х".

Как Сибига отреагировал на инцидент в Польше?

Сибига подчеркнул: пока Москва говорит о новой архитектуре европейской безопасности, российские ракеты и дроны фактически разрушают действующую систему безопасности.

По словам министра, первым шагом к ее укреплению должно стать прекращение таких атак.

Он подчеркнул, что Украина находится на первой линии обороны от российской угрозы, поэтому поддержка ее оборонных возможностей помогает союзникам защищать своих граждан и безопасность своих стран.

Сибига призвал усилить давление на Россию, укрепить украинскую ПВО и активизировать усилия по достижению мира.

Также он выразил солидарность с Польшей и заверил, что Украина сотрудничает с польской стороной для расследования инцидента и предотвращения подобных угроз в будущем.

Напомним, в течение ночи и утра в Люблинском и Подкарпатском воеводствах несколько раз объявляли воздушную тревогу. Ближе к утру вооруженные силы Польши сообщили, что вблизи населенного пункта Хмелек в Билгорайском повяте мог упасть неизвестный объект. В сети появилось видео со взрывом, вероятно, ракеты.