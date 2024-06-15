В небо уже поднялся огромный столб дыма. Об этом сообщили росСМИ. Кадры пожара на газохранилище уже распространяют в сети, передает 24 Канал.

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Взрыв на газохранилище в Саратовской области

По словам пропагандистов, взрыв прогремел около 15 часов. Местные жители сообщают о сильном пожаре вблизи поселка Елшанка.

В России мощный взрыв на газохранилище: смотрите видео

Газохранилище, которое горит, расположено под землей. Вражеские телеграм-каналы писали, что предварительная причина пожара – повторная утечка газа.

Впоследствии губернатор заявил, что на газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, "из-за аномальной жары произошла разгерметизация", в результате чего наблюдается горение. Также Бусаргин отметил, что экстренные службы вместе со специалистами работают на месте, газопровод перекрыт.

Кстати, пропагандисты писали, что 16 мая территорию Столыпинского индустриального парка расчищали от остатков сооружений и деревьев. Рабочие говорили, что в воздухе стоял запах газа. Тогда уборку на участке приостановили, а место утечки якобы нашли и залатали.

Высота факельного горения на газохранилище в Саратовской области уже достигла 50 метров. Сильный пожар и столб дыма видно минимум за несколько километров.

В результате взрыва вспыхнул сильный пожар: смотрите видео