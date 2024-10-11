Об этом пишет Суспільне. Официальной информации пока нет.
Хронология ночи Ударные дроны врага атакуют Украину: в каких областях наибольшая угроза
Взрыв в Черкассах 11 октября: что известно
Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 02:08 ночи 11 октября. В 02:44 Воздушные силы сообщили в социальных сетях о движении беспилотников российской армии на город Черкассы.
А в 03:31 СМИ написали о том, что вблизи Черкасс был слышен звук взрыва. По состоянию на 4 утра комментариев по ситуации от местных властей не было.
Перед этим о работе сил противовоздушной обороны сообщали в Киевской областной военной администрации. В Киевской области фиксируют несколько ударных дронов врага.