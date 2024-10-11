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Хронология ночи Ударные дроны врага атакуют Украину: в каких областях наибольшая угроза

Взрыв в Черкассах 11 октября: что известно

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 02:08 ночи 11 октября. В 02:44 Воздушные силы сообщили в социальных сетях о движении беспилотников российской армии на город Черкассы.

А в 03:31 СМИ написали о том, что вблизи Черкасс был слышен звук взрыва. По состоянию на 4 утра комментариев по ситуации от местных властей не было.

Перед этим о работе сил противовоздушной обороны сообщали в Киевской областной военной администрации. В Киевской области фиксируют несколько ударных дронов врага.

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