Как отмечают в Министерстве чрезвычайных ситуаций Армении, при взрыве в ТЦ "Сурмалу" погибли пять человек. Еще несколько десятков пострадали.

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Взрыв произошел ближе к обеду

В Национальный центр кризисного управления 14 августа в 13:23 поступило сообщение. В нем говорилось о том, что в торговом центре "Сурмала" произошел взрыв.

На место происшествия отправились сразу шесть машин пожарно-спасательного отряда Еревана. Кроме того, в ТЦ прибыли аварийно-спасательный, кинологический, а также медицинский отделы. Вскоре на подкрепление прибыли еще четыре машины спецтехники.

Вспыхнул масштабный пожар

В результате взрыва в торговом центре вспыхнул пожар. Огонь распространился на площадь 8000 – 9000 квадратных метров. Для ликвидации пламени работали четырнадцать водовозов, восемь грузовиков, три трактора, а также два крана. Всего в тушении пожара приняли участие 350 спасателей.

Что известно о пострадавших

В ведомстве отмечают, что на 23:00 на стационарном лечении находились 28 человек, пострадавших от взрыва. Из-под завалов спасатели извлекли 10 пострадавших и 4 тела погибших. Вскоре поступила информация о еще одной жертве. Поэтому, по состоянию на 07:00 15 августа, их уже пятеро. По предварительным данным, без вести пропавшими считаются 16 человек.

По данным Минздрава, около десяти пострадавших – дети. Всего же в результате взрыва травмы получили 60 человек.

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