В Тернополе был взрыв и исчезал свет: в мэрии и ОВА объяснили, что произошло

В Тернополе вечером 22 сентября был взрыв, после которого исчез свет в части города. Там на улице Лукияновича взорвался изолятор на трансформаторной подстанции, поэтому и был характерный звук.

Об этом в своем телеграм-канале написал городской голова Тернополя Сергей Надал. На месте спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий.

К теме В Тернополе слышали взрыв: в городе частично исчез свет: в городе частично пропал свет

Что произошло в Тернополе со взрывом и светом

Мэр Тернополя отметил, что часть центра города – без света, но ребята из РЭС делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Знаю, что для многих это неудобства, особенно вечером. Но прошу с пониманием отнестись к ситуации. Наши службы работают круглосуточно, чтобы обеспечить нормальное функционирование города даже в таких форс-мажорных обстоятельствах,

– сказал он.

Сергей Надал также поблагодарил тернополянам за терпение и выдержку. Он также выразил особую благодарность нашим спасателям и энергетикам, которые сейчас на передовой борьбы с аварией.

В результате этого события без света остались улицы Вячеслава Черновола и Ивана Франко. В 22:19 глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода сообщил, что электроснабжение по этим улицам было восстановлено.

К слову, взрыв в Тернополе прогремел около 21:00. В ОВА отмечали, что было установлено, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт, там загорелась часть трансформатора.