В ресторане в Турции произошел взрыв: 5 человек погибли, еще десятки получили ранения

В Измире, что на западе Турции, произошел мощный взрыв в одном из местных ресторанов. Пятеро граждан погибли в результате взрыва, еще 63 человека пострадали.

Взрыв в Турции произошел днем в воскресенье, 30 июня, около 14:43. По словам очевидцев, на место происшествия были направлены бригады медиков, пожарных и полиции.

Читайте также В Астане пылает 26-этажный небоскреб рядом с уникальным "Хан-Шатырем": кадры страшного зрелища

В Турции произошел мощный взрыв

По предварительной информации, причиной взрыва стал баллон с газом. Пожар, который возник после взрыва, удалось потушить пожарным.

Впоследствии стало известно, что количество погибших в результате взрыва возросло до 5 человек, еще 63 человека пострадали. Одного из пострадавших, которого доставили в больницу, не удалось спасти несмотря на попытки врачей.

О количестве погибших и пострадавших сообщил глава провинции Измир Сулейман Элбан на своей странице.

По данным турецких журналистов, взрыв нанес ущерб окружающим зданиям, их жителей расселили в гостиницах. Местная прокуратура начала расследование инцидента.

Офис главного прокурора Торбали начал досудебное расследование в отношении взрыва, который произошел в ресторане в районе Торбали в Измире,

– заявил министр юстиции Турции.

На месте происшествия работало значительное количество медицинских бригад и спасателей.

В сети также показали кадры взрыва, который попал на камеры видеонаблюдения: смотрите видео