Возле госпиталя для больных COVID-19 в Неаполе ушел под землю открытый паркинг. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте взрыва образовалась огромная пропасть. В яму, площадью около 500 квадратных метров, провалились несколько припаркованных авто работников госпиталя, пишет издание The Local.

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Больницу пришлось эвакуировать, а коронавирусное отделение временно закрыть. Ведь сейчас там нет водоснабжения, работают резервные генераторы.

Последствия взрыва возле больницы в Неаполе: смотрите видео AP

Почему произошел взрыв

Местные власти уже начали расследование причин взрыва. Сначала подозревали, что его спровоцировали намеренно, однако пожарные быстро исключили эту версию.

По предварительной информации, просел грунт под дорожным покрытием. Под его давлением газовые сети не выдержали и взорвались. Сейчас на месте инцидента работают пожарные – расчищают завалы.

Огромная воронка рядом с больницей / Фото EPA и LaPresse



Как сообщают итальянские СМИ, следствие уже выяснило, что взрыв произошел не на уровне улиц, а в газопроводах или кислородных трубах. Пока непонятно, вызвал он появление пропасти или наоборот.