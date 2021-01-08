Біля шпиталю для хворих на COVID-19 у Неаполі пішов під землю відкритий паркінг. На щастя, обійшлося без постраждалих.

На місці вибуху утворилося величезне провалля. В яму, площею близько 500 квадратних метрів, провалилися кілька припаркованих авто працівників шпиталю, пише видання The Local.

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Лікарню довелося евакуювати, а коронавірусне відділення тимчасово закрити. Адже зараз там немає водопостачання, працюють лише резервні генератори.

Наслідки вибуху біля лікарні у Неаполі: дивіться відео AP

Чому стався вибух

Місцева влада вже почала розслідування причин вибуху. Спочатку підозрювали, що його спричинили навмисно, проте пожежники швидко виключили цю версію.

За попередньою інформацією, просів ґрунт під дорожнім покриттям. Під його тиском газові мережі не витримали і вибухнули. Зараз на місці інциденту працюють вогнеборці – розчищають завали.

Величезна вирва поруч з лікарнею / Фото EPA та LaPresse



Як повідомляють італійські ЗМІ, слідство вже з'ясувало, що вибух відбувся не на рівні вулиць, а у газопроводах або кисневих трубах. Поки незрозуміло, спричинив він появу провалля чи навпаки.