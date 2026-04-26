Россия атаковала Чернигов дронами: в городе возникли пожары

Враг атаковал Чернигов ударными беспилотниками, вызвав пожары в жилых районах. Один из дронов взорвался рядом с многоэтажным домом, повредив окна.

О последствиях атаки рассказал начальник Черниговской областной военной администрации Дмитрий Брижинский.

Смотрите также В Украине уже раздавались взрывы: для каких регионов угроза атаки

Что известно о последствиях атаки на Черниговщине?

Утром 26 апреля Чернигов оказался под атакой российских ударных беспилотников. В результате падения вражеских БпЛА возникли пожары в частных домах, сейчас информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии стало известно, что один из дронов типа "Шахед" взорвался вблизи многоэтажного жилого дома. В результате взрыва в здании повреждены и выбиты окна.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших не поступало. Соответствующие службы работают на местах, уточняя масштабы разрушений и последствия атаки.

Обратите внимание! Эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Каналу рассказал, что отключения света летом маловероятны. Однако, все будет зависеть от интенсивности атак россиян на энергетику и показателей температуры.

Что известно о последних атаках россиян на украинские города?

В ночь на 25 апреля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Всего в воздушном пространстве зафиксировали 666 вражеских целей, большинство из которых составляли дроны. Силы ПВО уничтожили или подавили большую часть угроз, однако зафиксировано и попадание по ряду объектов и падение обломков в разных регионах.

Даже после массированной атаки враг не остановился и продолжил террор дронами. Известно, что Днепр находилось под постоянными обстрелами. В ночь на 26 апреля в городе также прогремели взрывы.

В результате атаки поднялся пожар на объекте инфраструктуры. Экстренные службы уже начали работать. Предварительно, обошлось без пострадавших.