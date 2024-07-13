В Воздушных силах предупреждали о возможной работе ПВО. В небе над городом фиксировали враждебный объект.

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В Днепре зафиксировали вражеский БпЛа

В Днепропетровской области была объявлена ​​тревога в 12:00. Впоследствии в городе раздался взрыв – произошло это в 12:25.

Воздушные силы сообщали, что зафиксировали в пределах Днепра разведывательный российский беспилотник.

Отбой по Днепропетровской области был дан в 12:32.

Позже глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил работу ПВО.

Минус разведывательный беспилотник! Наши силы ПВО отработали по вражеской жестянке,

– написал он.

А в Воздушном командовании "Восток" добавили, что это был разведывательный беспилотник "Орлан-10".

При повторном объявлении тревоги призываем находиться в безопасных местах.