У Повітряних силах попереджали про можливу роботу ППО. У небі над містом фіксували ворожий об'єкт.
Дивіться також Вибухи на Полтавщині: туди прямували "Шахеди"
У Дніпрі зафіксували ворожий БпЛа
У Дніпропетровській області оголосили тривогу о 12:00. Згодом у місті пролунав вибух – сталося це о 12:25.
Повітряні сили повідомляли, що зафіксували у межах Дніпра розвідувальний російський безпілотник.
Відбій по Дніпропетровській області дали о 12:32.
Пізніше голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтверидив роботу ППО.
Мінус розвідувальний безпілотник! Наші сили ППО відпрацювали по ворожій бляшанці,
– написав він.
А у Повітряному командуванні "Схід" додали, що це був саме розвідувальний безпілотник "Орлан-10".
При повторному оголошенні тривоги закликаємо перебувати у безпечних місцях.