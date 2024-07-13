Ракетну небезпеку через зліт ворожого винищувача оголосили приблизно о 11:17.
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Ситуація в повітряному просторі України
11:30, 13 липня
Актуальна мапа повітряних тривог
Станом на цю мить повітряна тривога оголошена в таких регіонах:
11:17, 13 липня
ПС оголосили ракетну небезпеку по всій території України. З аеродрому "Саваслейка" злетів МіГ-31К.
10:53, 13 липня
Спершу Повітряні сили повідомили про ворожий розвідувальник БпЛА в Одеській області. Вони попередили, що можлива робота ППО.
Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм ракети Х-47м2 "Кинджал". Це гіперзвукова аеробалістична ракета, як може долетіти до будь-якого населеного пункту України за лічені хвилини.