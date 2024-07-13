Ракетную опасность из-за взлета вражеского истребителя объявили примерно в 11:17.
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Ситуация в воздушном пространстве Украины
11:30, 13 июля
Актуальная карта воздушных тревог
По состоянию на данный момент воздушная тревога объявлена в таких регионах:
11:17, 13 июля
ПС объявили ракетную опасность по всей территории Украины. С аэродрома "Саваслейка" взлетел МиГ-31К.
10:53, 13 июля
Сперва Воздушные силы сообщили о вражеском разведчике БпЛА в Одесской области. Они предупредили, что возможна работа ПВО.