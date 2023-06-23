Как сообщили очевидцы, в пятницу он все утро мешал правоохранителям заниматься эвакуационными работами. Что интересно, и он сам, и его жена – тоже обитатели поврежденного взрывом дома.

К теме Взрыв в многоэтажке Киева: из-под завалов достали тело погибшего

Мужчина покусал полицейского

По словам очевидцев, супруги были целое утро очень шумными, чем мешали полиции эвакуировать жителей дома. Так что правоохранители попросили их успокоиться. Возник скандал, во время которого мужчину скрутили, а его жена Людмила набросилась на правоохранителей.

Правоохранители просили мужчину успокоиться, но эта беседа закончилась тем, что жилец дома укусил полицейского за руку, и дебошира отвезли в отделение,

– рассказали очевидцы.

Как видно на видео, чтобы скрутить правонарушителя, понадобилось четверо мужчин. При том, чтобы он, по всей видимости, не попробовал на вкус и других людей, "транспортировали" его и вниз головой.

Правоохранители задержали киевлянина: видео

Что спровоцировало скандал

Как сообщила корреспондентка КИЕВ24, на улице Малышко, где до сих пор продолжается разбор завалов, люди ожидают возможности попасть в собственные квартиры. Запускают их только в левую части дома, которая практически не пострадала от взрыва.

Они хотят забрать хоть какие-то вещи, а также фиксируют повреждения в помещениях. Жить пока в поврежденном доме невозможно.

На месте происшествия образовались две очереди. И именно длительное ожидание спровоцировало скандал, ведь люди ждали возможности попасть домой часами. Некоторые, как рассказали в СМИ, пришли сразу после окончания комендантского часа.

Сами супруги были возмущены продолжительным временем ожидания и непонятным им распределением очередей. Также Людмила отметила, что вместо хотя бы четырех сидит только один правоохранитель.

Как объяснили в СМИ, людей же запускают только по этажам. По состоянию на 13:55 "дошли" только до шестого из 16-ти.

Взрыв в киевской многоэтажке: коротко