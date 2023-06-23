Як повідомили очевидці, у п'ятницю він весь ранок заважав правоохоронцям займатися евакуаційними роботами. Що цікаво, і він сам, і його дружина – також мешканці пошкодженого вибухом будинку.

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Чоловік покусав поліцейського

За словами очевидців, подружжя було цілий ранок дуже галасливим, чим заважало поліції евакуйовувати мешканців будинку. Тож правоохоронці попросили їх заспокоїтися. Виник скандал, під час якого чоловіка скрутили, а його дружина Людмила накинулася на правоохоронців.

Правоохоронці просили чоловіка заспокоїться, але ця бесіда закінчилася тим, що мешканець будинку вкусив поліцейського за руку, і бешкетника відвезли у відділення,

– розповіли очевидці.

Як видно на відео, щоб скрутити правопорушника, знадобилося четверо чоловіків. При тому, щоб він, вочевидь, не спробував на смак й інших людей, "транспортували" його й вниз головою.

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Що спровокувало скандал

Як повідомила кореспондентка КИЇВ24, на вулиці Малишка, де досі триває розбір завалів, люди очікують на можливість потрапити у власні квартири. Запускають їх лише у ліву частину будинку, яка практично не постраждала від вибуху.

Вони хочуть забрати бодай якісь речі, а також фіксують пошкодження у помешканнях. Жити наразі у пошкодженому будинку неможливо.

На місці події утворилися відповідні дві черги. І саме тривале очікування спровокувало скандал, адже люди чекали на можливість потрапити додому годинами. Дехто, як розповіли у ЗМІ, прийшов одразу після закінчення комендантської години.

Саме подружжя було обурене тривалим часом очікування та незрозумілим їм розподілом черг. Також Людмила зазначила, що замість бодай чотирьох сидить лише один правоохоронець.

Як пояснили у ЗМІ, людей же запускають лише по поверхах. Станом на 13:55 "дійшли" лише до шостого з 16.

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