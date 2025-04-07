В полиции в комментарии 24 Канала подтвердили, что во дворе дома на улице Антоновича вспыхнула машина. Сейчас детали инцидента выясняются.
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Утром жители Киева слышали взрыв. Очевидцы сообщают о дыме в районе метро "Олимпийская".
В полиции в комментарии 24 Канала подтвердили, что во дворе дома на улице Антоновича вспыхнула машина. Сейчас детали инцидента выясняются.
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