В полиции в комментарии 24 Канала подтвердили, что во дворе дома на улице Антоновича вспыхнула машина. Сейчас детали инцидента выясняются.

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