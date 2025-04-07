Відомо, що вибух у місті із ворожим обстрілом не пов'язаний. Тривогу у столиці не оголошували. У поліції та ДСНС прокоментували подію 24 Каналу.

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Що сталося у Києві

Так, у поліції Києва підтвердили інформацію з мережі про те, що у дворі будинку на вулиці Антоновича спалахнула автівка Nissan Leaf. А. Наразі деталі інциденту з'ясовуються.

Автівка горить у дворі будинку: дивіться відео

На місці події здійнявся дим: дивіться відео

У ДСНС уточнили, що наразі пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. Попередньо, у машині могло статися коротке замикання батареї. Саме його звук свідки могли сприйняти за вибух. Втім, остаточну причину інциденту встановлюватимуть правоохоронці.

Тим часом кореспонденти КИЇВ24 повідомляють, що на місці події правоохоронці затримали чоловіка. Чи пов'язаний він із палаючою автівкою – наразі невідомо.

Знищена автівка у Києві / Фото Київ24

Біля місця події затримали чоловіка / Фото Київ24

До слова, у метро Бухареста під час ремонту стався вибух, є постраждалий.