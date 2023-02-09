Однако работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось спасти из-под руин 5 человек. Они вручную разбирали завалы.

К теме Взрыв на территории завода в Киеве, есть 4 жертвы, 5 человек спасли: все, что известно

"Украина в состоянии полномасштабной войны направила свои силы на помощь пострадавшим в Турции. Мы отправили туда наших опытных специалистов, но это не ослабило нашу Службу. Сегодняшняя чрезвычайная ситуация тому доказательство – 5 человек удалось спасти из-под завалов разрушенного здания, где произошел взрыв. На месте работают и спасатели, и кинологи, и наша тяжелая техника", – сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

Как спасали людей из-под руин: смотрите видео



Спасатель на территории бывшего завода, где произошел взрыв / Фото ГСЧС



Спасение человека / Фото ГСЧС



Работа спасателей 9 февраля 2023 года / Фото ГСЧС



Спасатель при поиске людей под завалами / Фото ГСЧС



Спасатели в Дарницком районе / Фото ГСЧС.

Спасение людей после взрыва в Киеве / Фото ГСЧС

Что известно о взрыве

Пока неизвестна причина взрыва на улице Бориспольской Дарницкого района. Инцидент произошел в одноэтажном составе. Здание охватило пожар. Спасатели на протяжении нескольких часов искали под развалинами людей. Кроме них помощь оказывали психологи и кинологический расчет.

В ГСЧС рассказали, что на месте взрыва работали 124 человека из личного состава и 21 единица техники ГУ ГСЧС Украины в Киеве. Кроме этого, действовал Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

"Четверо погибших (все мужчины) и пятеро пострадавших (2 женщины и трое мужчин) в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе. Спасатели продолжают работать на месте", – сообщал мэр Виталий Кличко в 19:43.