Проте працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалось врятувати з-під руїн 5 людей. Вони вручну розбирали завали.

До теми Вибух на території заводу у Києві, є 4 жертви, 5 людей врятували: все, що відомо

"Україна у стані повномасштабної війни направила свої сили на допомогу постраждалим у Туреччині. Ми відрядили туди наших досвідчених спеціалістів, але це не послабило нашу службу. Сьогоднішня надзвичайна ситуація тому доказ – 5 людей вдалося врятувати з-під завалів зруйнованої будівлі, де стався вибух. На місці працюють і рятувальники, і кінологи, і наша важка техніка", – сказав голова ДСНС Сергій Крук.

Як рятували людей з-під руїн: дивіться відео



Рятувальник на території колишнього заводу, де стався вибух / Фото ДСНС



Порятунок людини / Фото ДСНС



Робота рятувальників 9 лютого 2023 року / Фото ДСНС



Рятувальник під час пошуку людей під завалами / Фото ДСНС



Рятувальники у Дарницькому районі / Фото ДСНС

Порятунок людей після вибуху у Києві / Фото ДСНС

Що відомо про вибух

Наразі невідома причина вибуху на вулиці Бориспільській Дарницького району. Інцидент стався в одноповерховому складі. Будівлю охопила пожежа. Рятувальники впродовж кількох годин шукали під руїнами людей. Крім них, допомогу надавали психологи та кінологічний розрахунок.

У ДСНС розповіли, що на місці вибуху працювали 124 людей з особового складу та 21 одиниця техніки ГУ ДСНС України у Києві. Крім цього, діяв Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

"Четверо загиблих (всі чоловіки) та п'ятеро постраждалих (2 жінки та троє чоловіків) внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці", – повідомляв мер Віталій Кличко о 19:43.