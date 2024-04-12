Уже вечером 11 апреля правоохранители назвали причину взрыва. В полиции также открыли уголовное дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности.

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Что известно о причинах взрыва в Кривом Роге

Правоохранители Днепропетровской области рассказали, что сообщение о взрыве в одном из домов на территории Долгинцевского района поступило в полицию Кривого Рога ориентировочно в 3 часа ночи 11 апреля.

В результате в доме возник пожар, его ликвидировали. Предварительно установлено, что взрыв произошел из-за утечки газа,

– заявили в полиции.

Там объяснили, что назначили соответствующие экспертизы, следователи устанавливают окончательные причины взрыва.

В Кривом Роге произошел взрыв в доме

Что известно о взрыве в Кривом Роге

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в ночь на 11 апреля в девятиэтажке в Долгинцевском районе на улице 21-й бригады Национальной Гвардии произошел взрыв в квартире на 4 этаже. Он не был связан с боевыми действиями.

По словам Вилкула, на месте вспыхнул пожар, который ликвидировали. Взрыв разрушил перекрытия между третьим, четвертым и пятыми этажами дома.

У ГСЧС рассказали о семи травмированных, из них трое – находились в больнице. Уже утром 11 апреля Александр Вилкул сообщил о том, что на месте взрыва под завалами нашли 47-летнего погибшего мужчины.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье погибшего.