Вже ввечері 11 квітня правоохоронці назвали причину вибуху. У поліції також відкрили кримінальну справу за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки.

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Що відомо про причини вибуху в Кривому Розі

Правоохоронці Дніпропетровської області розповіли, що повідомлення про вибух в одному з будинків на території Довгинцівського району надійшло до поліції Кривого Рогу орієнтовно о 3 ночі проти 11 квітня.

В результаті у будинку виникла пожежа, її ліквідували. Попередньо встановлено, що вибух стався через витік газу,

– заявили у поліції.

Там пояснили, що призначили відповідні експертизи, слідчі встановлюють остаточні причини вибуху.

У Кривому Розі трапився вибух у будинку

Що відомо про вибух в Кривому Розі

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що вночі проти 11 квітня у дев'ятиповерхівці в Довгинцівському районі на вулиці 21-ї бригади Національної Гвардії стався вибух у квартирі на 4 поверсі. Він не був пов'язаний із бойовими діями.

За словами Вілкула, на місці спалахнула пожежа, яку ліквідували. Вибух зруйнував перекриття між третім, четвертим та п'ятими поверхами будинку.

У ДСНС розповіли про семеро травмованих, з них троє – перебували в лікарні. Вже вранці 11 квітня Олександр Вілкул повідомив про те, що на місці вибуху під завалами знайшли 47-річного загиблого чоловіка.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого.