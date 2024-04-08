На місце інциденту прибула поліція і з'ясувала, що вибух – наслідок безвідповідальної поведінки одного із мешканців багатоповерхівки.
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Підірвав гранату у квартирі
Так, 8 квітня на вулиці Текстильників чоловік підірвав гранату у квартирі своєї співмешканки. Відомо, що порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. 38-річний зловмисник отримав травми кінцівок. Його забрали до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та працівників поліції.
Жінка, яка теж перебувала у помешканні, не постраждала. Вибухова хвиля частково пошкодила двері та підлогу.
Також під час обшуків правоохоронці виявили у квартирі ще один предмет, ззовні схожий на гранату. Його вилучили та відправили на експертизу.
Поліція розслідує інцидент за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Підрив гранати у будинку в Чернівцях / Фото Нацполіція
Небезпечні історії з вибухівкою: останні новини
- Взимку на Одещині в одному з маєтків вибухнула граната. Як встановило слідство, інцидент трапився під час гостин.
- Господар будинку перебував вдома із гостем. У цей час він дістав з кишені предмет, схожий на гранату, і цей предмет вибухнув.
- Унаслідок вибуху хазяїн отримав важкі поранення.
- У Харкові чоловік підірвав вибухівку прямо у приміщення магазину, де працювала його подруга.
- Слідчі з'ясували, що зловмисник діяв на грунті ревнощів.
- Восени на Київщині трагічно загинув помічник ексголовкома Залужного – Геннадій Чистяков.
- Чоловікові на день народження подарували бойові гранати у вигляді чарок.
- Іменинник подумав, що вони несправжні, і вдома, під час розпакуванні подарунків, граната вибухнула.
- Як наслідок – Чистяков загинув, а його син отримав тяжкі тілесні ушкодження.
- Офіцеру, який презентував вибухівку, нещодавно змінили підозру.