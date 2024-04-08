На місце інциденту прибула поліція і з'ясувала, що вибух – наслідок безвідповідальної поведінки одного із мешканців багатоповерхівки.

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Підірвав гранату у квартирі

Так, 8 квітня на вулиці Текстильників чоловік підірвав гранату у квартирі своєї співмешканки. Відомо, що порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. 38-річний зловмисник отримав травми кінцівок. Його забрали до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом лікарів та працівників поліції.

Жінка, яка теж перебувала у помешканні, не постраждала. Вибухова хвиля частково пошкодила двері та підлогу.

Також під час обшуків правоохоронці виявили у квартирі ще один предмет, ззовні схожий на гранату. Його вилучили та відправили на експертизу.

Поліція розслідує інцидент за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підрив гранати у будинку в Чернівцях / Фото Нацполіція

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