У поліції розповіли, що надзвичайна ситуація сталася вчора, 27 січня. В одному із домоволодінь підірвали вибухівку.

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Вибух у маєтку

За даними правоохоронців, інцидент трапився під час гостин. Господар маєтку перебував вдома із гостем.

Відомо, що у цей період часу він дістав з кишені предмет, схожий на гранату, і цей предмет вибухнув.

Унаслідок вибуху хазяїн отримав важкі поранення. Його шпиталізували. У будинку слідчі спільно з вибухотехніками поліції провели невідкладний обшук. Вдома у постраждалого виявили 89 патронів різного калібру та рештки вибухового пристрою.

Досудове розслідування події відбуватиметься за статтями носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Також проведуть експертизи, які встановлять походження бойових припасів та вибухових речовин.

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